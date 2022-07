Festa di strada e voglia di shopping, Settimo Torinese ha rinnovato la sua festa del giovedì [FOTO]

Ancora un giovedì, ancora un appuntamento nelle strade del centro per favorire il commercio di Settimo Torinese. Anche ieri si è ripetuta la festa con spettacoli musicali e circo di strada, l'iniziativa che se da un lato vuole offrire un'occasione di intrattenimento per i settimesi rimasti in città, dall'altra vuole cercare di avvicinare i potenziali clienti ai negozi di vicinato, rimasti aperti per l'occasione.



Anche questa volta sono state tante le persone che hanno partecipato, affascinate da suoni, ma anche mangiafuoco e grandi bolle. Un'estate calda, ma che non smorza la voglia di divertimento (e magari qualche sfizio per lo shopping).