Basket? Non per tutti: i canestri di via Pianezza cadono a pezzi

L'associazione Giustizia & Sicurezza: "Sono pericolanti, quando verranno realizzate le periferie?"

Un campo di basket è una rettangolo che per molti, giovani e non, non rappresenta solo uno sfogo. Ma un vero e proprio sogno. Chi sembra non aver diritto di sognare sono gli sportivi del quartiere Lucento, che devono fare i conti con un campo disastrato. Che cade letteralmente a pezzi. E' quello dell'area verde di via Pianezza, dietro la piscina Lombardia, di cui l'associazione Giustizia & Sicurezza denuncia l'abbandono. "Diversi cittadini ci hanno segnalato ed abbiamo verificato con sopralluogo insieme ad essi, che il campo da basket situato nell'area verde in via Pianezza, dietro la piscina Lombardia, è inutilizzabile in quanto entrambi i canestri sono completamente rotti e pericolanti". "Crediamo che anche i ragazzi e abitanti della zona abbiano diritto ad un'area ben curata e a poter utilizzare il campo per praticare sport. Le periferie quando verranno valorizzate?" proseguono. "Abbiamo scritto come consuetudine alle istituzioni con la speranza che presto gli abitanti del quartiere Lucento possano tornare a fare partite di pallacanestro" concludono Marina Trombini, presidente dell’associazione Giustizia & Sicurezza, e Paolo Biccari, cittadino attivo della circoscrizione 5.

Andrea Parisotto

