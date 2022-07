Facciata pericolante di un condominio, a Nichelino chiude (temporaneamente) via Concordia

La facciata pericolante di un condominio e il timore che si possano staccare dei pezzi ha costretto il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, a firmare un'ordinanza per disporre la chiusura temporanea di via Concordia nel tratto compreso tra via Torino a Via Verdi.

Lo stop dalle ore 8 alle 18 di domani, martedì 26 luglio, per l’esecuzioni degli urgenti lavori di messa in sicurezza dell'area, con la rimozione e sistemazione dei pezzi pericolanti dalla facciata dell’immobile di via Torino 208, mediante l’ausilio di una piattaforma aerea autocarrata che verrà posizionata nelle prossime ore su via Concordia.

Sarà istituito il divieto di transito e di sosta delle auto, con tanto di rimozione forzata per i trasgressori: dal divieto sono esclusi ovviamente i mezzi della ditta incaricata di eseguire i lavori.