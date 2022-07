Paolo Frija confermato segretario della sezione della Lega di Rivarolo Canavese

“Sono molto onorato di poter rappresentare nuovamente la Lega nella sezione di Rivarolo Canavese – commenta Paolo Frija – con un appuntamento imminente a livello elettorale nazionale e con molte sfide importanti per il Canavese. Il rinnovo del mio mandato conferma il valore di un percorso che ci ha portato ad avere sul nostro Collegio elettorale un Canavesano eletto al Senato e uno alla Camera, una rappresentanza in Consiglio regionale, un risultato significativo alle Amministrative con la mia elezione a Consigliere del Comune di Favria con il sindaco Bellone, che mi ha preceduto nel percorso politico come segretario della sezione di Rivarolo, distinguendosi sempre per correttezza ed affidabilità, e una crescita costante nel tesseramento. Mi sento di ringraziare il nostro segretario provinciale Senatore Cesare Pianasso, l'Onorevole Giglio Vigna, il Consigliere regionale Claudio Leone e tutti i militanti che hanno sostenuto la mia candidatura alla guida di una sezione dinamica, capace di coinvolgere i giovani, che sono il futuro cui la Lega lavora da sempre”.