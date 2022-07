Code e traffico in piazza Baldissera, il Comune: "Mettiamo un semaforo"

Un nuovo incrocio con semaforo in piazza Baldissera. È questa una delle ipotesi che stanno valutando gli uffici della Mobilità del Comune di Torino, per risolvere l'annoso problema delle code. Ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

47.5 mln per il sottopasso di piazza Baldissera

L'esponente della minoranza voleva sapere le azioni che la Città intendeva mettere in campo nel breve periodo per migliorare la gestione del traffico. Negli scorsi mesi il sindaco Stefano Lo Russo aveva annunciato di avere chiesto al Ministero un finanziamento per il sottopasso di piazza Baldissera. Per realizzare l'infrastruttura servono 47.5 milioni di euro, per due anni di progettazione e 30 mesi per la realizzazione.

Aggiornamento dello studio del Politecnico