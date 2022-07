La ciclabile di via Braccini cancella quasi 150 posti auto. Sosta ridotta per i residenti di San Paolo nel multipiano

Parcheggi in struttura a prezzo ridotto per i residenti di Borgo San Paolo. È queste una delle ipotesi, che sta valutando la Città, per cercare di ridurre i disagi degli abitanti di via Braccini, dove verrà realizzata una ciclabile.

La pista dedicata alle due ruote, come ribadito oggi in Sala Rossa dalla consigliera di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio, "cancellerà 140 posti auto nel solo tratto tra corso Mediterraneo e piazza Robilant, ed altri in via Lancia. Una zona già al collasso per la carenza di parcheggi".