Discarica abusiva nell'ex campo rom di Lungo Stura, Lo Russo: "A breve ordinanza per rimozione rifiuti"

Allarme ambientale in Lungo Stura Lazio , dove c'era la baraccopoli dei rom. Sgomberata nel 2015, l'area sull'argine sinistro del fiume in questi anni è diventata una discarica a cielo aperto, tanto da spingere Iveco e Enel a presentare un esposto in Procura. E gli uffici giudiziari, dopo un sopralluogo effettuato lo scorso 12 luglio, hanno mandato una notifica al sindaco Stefano Lo Russo e ai suoi assessori segnalando la pericolosità ambientale e sollecitando un intervento. A preoccupare in particolare la Procura il pericolo di incendi e di eventuali ostruzioni, in caso di esondazione della Stura.

Ordinanza per rimozione rifiuti

"Dopo la giunta - commenta Lo Russo - questa mattina abbiamo già attivato una riunione operativa". Il primo passo, come ha spiegato il sindaco, è individuare con l'aiuto della Procura i proprietari dei terreni. Palazzo Civico provvederà poi in tempi brevi ad emettere un'ordinanza per "l'obbligatorietà della rimozione dei rifiuti". "La priorità è mettere in sicurezza l'area. Per quanto riguarda la bonifica, verrà in un secondo momento dopo la pulizia dell'area", ha concluso il primo cittadino.