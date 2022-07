I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Porpora, a Torino, per un incendio scoppiato sul tetto di un palazzo dove erano in corso dei lavori. L'edificio, per motivi di sicurezza e a causa del fumo, è stato in parte evacuato , mentre veniva spento il rogo.

I residenti sono poi potuti rientrare nei loro appartamenti. Sul posto che la polizia, la municipale e i sanitari.