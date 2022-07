Teatro Regio, già esauriti i biglietti del Concerto d'estate che chiude l'Opera Festival

Sono esauriti i biglietti per il Concerto d'Estate di venerdì 29 luglio alle 21 a ingresso gratuito, ultimo appuntamento del Regio Opera Festival prima della pausa estiva.

L'Orchestra e il Coro del Teatro Regio si riuniscono per una grande festa in musica al Cortile di Palazzo Arsenale, sul podio, il maestro Andrij Yurkevich e Andrea Secchi direttore e maestro del coro. "Abbiamo deciso di unificare i due ultimi appuntamenti del Regio Opera Festival, che vedevano protagonisti il Coro e l'Orchestra del Teatro, in un unico grande concerto per l'Estate e alle atmosfere di luoghi lontani. Un ringraziamento per il nostro affezionato pubblico che ci ha seguito con passione e che ritroveremo a settembre per gli appuntamenti con la danza internazionale" spiega il sovrintendente Mathieu Jouvin. Il 26, 28 e 30 luglio alle 21 al Cortile di Palazzo Arsenale è in scena l'opera buffa Don Checco di Nicola De Giosa. E' stato invece annullato il concerto programmato per il 5 agosto.