La Petrolnafta inaugura a Paesana un nuovo punto vendita

La Petrolnafta di Revello, dopo ostacoli iniziali e il buon esito di lunghi e pesanti iter burocratici, finalmente inaugura il punto vendita a Paesana. La famiglia Conti ci tiene a festeggiare l’atteso evento con tutti coloro che vorranno raggiungere l’impianto di Paesana, all’ingresso del paese, nel pomeriggio di sabato 30 luglio, dedicando loro una promozione sul prezzo del carburante. Come sottolinea Gianfranco Conti “In un mondo in cui tutto è più costoso, la Petrolnafta cerca invece di calmierare i prezzi, offrendo un pieno di risparmio”.

Quello di Paesana è il terzo punto vendita di proprietà dell’Azienda, gli altri 2 si trovano a Revello e Martiniana Po. Con Paesana, la Petrolnafta completa la presenza delle proprie pompe bianche nelle varie direttrici che portano alla Valle Po.

Il nuovo punto vendita mette a disposizione benzine, gasoli, ad-blue, e a breve aprirà anche il servizio autolavaggio.

L’Azienda, presente sul mercato da oltre 50 anni, ha sempre perseguito un’azione di sviluppo e cura delle realtà territoriali, garantendo qualità del prodotto, servizio e attenzione alla clientela. La Pertolnafta inoltre detiene una compartecipazione nella MC Petroli srl che gestisce impianti e commercializza prodotti petroliferi nel torinese e nel biellese. Una scelta di autonomia che ha permesso alla Petrolnafta di essere competitiva ma attenta alla qualità dei prodotti e competente in ogni tipo di rifornimento che, oltre a quello dei carburanti per veicoli, si distingue nella distribuzione di gasolio da riscaldamento, agricolo e per autotrazione.

www.petrolnafta.it