Con Summerland Fest teatro e commedia piemontese protagonisti tutti i giorni a Moncalieri

L’estate è nel suo pieno, alcuni sono già partiti per le ferie, in molti lo faranno nel prossimo fine settimana, ma a Moncalieri grazie alla rassegna Summerland Fest si pensa anche a coloro che, per scelta o per necessità, restano in città. Sono numerosi gli appuntamenti, praticamente ogni giorno, per incontrarsi a Cascina Le Vallere o al Giardino delle Rose per seguire le proposte teatrali contenute nel cartellone culturale estivo.

Giovedì 28 luglio - Gummy

Domani, giovedì 28 luglio, alle ore 21.30 presso il Giardino delle Rose va in scena lo spettacolo “Gummy” in scena Camilla Bassetti e Bruno Orlando per la regia di Emily Tartamelli, ospiti del Festival Summerland Fest, curato da Santibriganti Teatro a Moncalieri. Gummy è un racconto pieno di sanguinosa tenerezza che vede i due protagonisti: Alaska e Charles, incontrarsi loro malgrado, alle prese con la ricerca del proprio obiettivo.

“Se tu non salva vita a altri, perché tu è vivo?” E chi di noi non lo fa? La storia si svolge in un arco temporale di due giorni, che coincide con la scelta di Charles di seguire Alaska. Lei l’ha invitato a casa sua e ora si rifiuta di aprirgli. Charles scopre che la quotidianità di Alaska non è così tanto normale. Alaska, nel retro di casa propria, crea vermicelli gommosi che regala alle persone che alloggiano all’ Albators, l’albergo dove lei lavora. È il suo modo di salvare la vita delle persone. Ecco, questo, che sarà molto chiaro al pubblico, non lo è invece per Charles che decide di seguirla, con la speranza di salvarle e di salvarsi la vita. Gummy è un racconto in cerca di tenerezza.

Un racconto dove la protagonista cerca di essere invisibile e Charles è il protagonista mancato. Un racconto dove ognuno parla a modo proprio. Un racconto dove l’autrice spera di essere solo un orecchio attento. Ma la verità è che due piccoli esseri umani, ai più invisibili, vengono raccontati con dignità. Perché sono speciali.

Sabato 30 - Monologo di donna con salsiccia

L'appuntamento successivo è sabato 30 luglio, alle ore 21.30, presso la Cascina delle Vallere, dove andrà in scena “Monologo di donna con Salsiccia”, di e con Giulia Cerruti, spettacolo tragicomico con un titolo fuorviante. Questo spettacolo non parla di salsicce ma di Morte. Un tema visto e rivisto, quello della Morte, anche sgradevole, che però non passa mai di moda. Come i mocassini. Se questo spettacolo si chiamasse Monologo di donna che parla per quarantacinque minuti di morte nessuno andrebbe a vederlo.

La protagonista prende in giro se stessa per non riuscire ad uscire da questo tunnel di pensieri e di domande sulla morte che fanno parte dell'essenza stessa dell'uomo, e lo fa con il distacco che solo l'ironia permette.

Domenica 31 - Un grazioso via vai

Quale situazione migliore di quella che consente di essere mantenuti da uno zio facoltoso che crede di avere un nipote felicemente sposato in attesa di prole? Ma la realtà è un'altra cosa. Non è facile gestire una situazione affettiva con troppe fidanzate che vanno e vengono per casa con il coordinamento di una segretaria. Tutto fila liscio fino a quando lo zio decide di fare una visita a casa del nipote per conoscere sua moglie e futura mamma.

Come se non bastasse, un amico impacciato e pasticcione con le donne e una vicina di casa attempata contribuiscono a creare una serie di equivoci e situazioni alle quali è sempre più difficile porre rimedio. Come si suol dire "chi troppo vuole nulla stringe" ma "non tutto il male vien per nuocere!". Commedia brillante in due atti di Marco Tassara. Adattamento di Guglielmo Casagrande. L'appuntamento è domenica 31 luglio, alle ore 21, a Cascina Le Vallere.

2-3 agosto - Storia vera di Pinocchio

Martedì 2 e mercoledì 3 agosto alle ore 10, presso il Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri va in scena lo spettacolo “Storia vera di Pinocchio” di e con Maria Grazia Cerra, per la regia di Maurizio Bàbuin. Un evento pensato per le Estate Ragazzi cittadine.

Storia vera di Pinocchio è un piacere ed una sfida: dare movimento, fantasia, immagini, fisicità ad un capolavoro che è un’azione continua, un on the road ancora più visionario di molti film americani del genere. Suggerire inoltre la possibilità ai giovani spettatori di essere, se lo desiderano, ascoltatori: chiudere gli occhi anche solo per un po' e lasciarsi trasportare e dare volto e corpo, con l’immaginazione, alle tante voci di coloro che ruotano intorno al rischioso, coraggioso, formativo, fantastico viaggio di Pinocchio.

Realizzare tutto questo attraverso l’uso e la capacità evocativa della voce di un’attrice di talento in grado di interpretare vocalmente i più importanti tra i meravigliosi personaggi di Collodi: questo sarà il piacere e la sfida. Con un omaggio al Pinocchio dell’ineffabile Carmelo Bene.