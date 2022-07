Frediani (M4O): "Approvato nostro ordine del giorno per la presenza di pediatri e medici base in montagna"

"Oggi abbiamo portato all’attenzione dell’Aula il tema della mancanza di medici di base e di pediatri nelle aree montane, trovando ampia e trasversale convergenza su una nostra proposta che è stata approvata e sottoscritta da tutto il Consiglio regionale", sottolinea Francesca Frediani, Consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre.

"L’atto, collegato al Disegno di Legge sull’Assestamento di Bilancio, impegna la Giunta a proseguire il confronto con il Governo per trovare coperture adeguate ed individuare forme contrattuali integrative qualora gli strumenti messi in campo non risultassero sufficienti a garantire la presenza di medici e dei pediatri nelle aree montane e più marginali della regione".

"Come emerso in maniera inequivocabile durante la pandemia, in tutta Italia, il problema del reperimento dei medici di base e dei pediatri è reso ancora più accentuato nelle aree montane, dove non esiste più un medico di Medicina Generale. A tale difficoltà si aggiunge quella di reperire i medici per il servizio di guardia medica e notturna, tanto che, in molte occasioni, tale servizio viene sospeso senza l’indicazione della durata".

"Grazie all’approvazione di questo ordine del giorno ci auguriamo di poter assicurare a tutti i cittadini piemontesi la fruizione di un servizio fondamentale a garanzia del proprio benessere e della propria salute", conclude Frediani.