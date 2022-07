Ricca attacca Lo Russo sulle periferie: "Dovrebbe pensare alla sicurezza come fa con il Pnrr"

"Aggressioni e spaccio sono all'ordine del giorno"

Ricca è intervenuto a gamba tesa sulla discussione che in questi giorni ha raggiunto il Consiglio Comunale: "Le risorse del Pnrr - ha aggiunto - non sono a rischio ma ogni giorno leggiamo di aggressioni, baby gang e spaccio; è la prima volta che il sindaco parla di periferie e dovrebbe avere lo stesso interesse che ha per i fondi anche per la sicurezza".