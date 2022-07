Moncalieri ha ricordato la strage nazifascista e le vittime del bombardamento del 27 luglio 1944

Si trattò di una rappresaglia nazifascista: il plotone di squadristi fucilò i tre partigiani per vendicare il Commissario del Fascio, colpito e ucciso da una raffica di mitra il giorno prima in via Tenivelli. Le ricostruzioni dell'epoca convergono nell'affermare che i tre giovani erano estranei alla vicenda, ma questo non bastò per evitare il tragico epilogo, con i cadaveri che furono lasciati a terra, lungo la strada, per l’intera giornata.

Il ricordo di Moncalieri

Ieri sera a Moncalieri, guidata dal sindaco Paolo Montagna e alla presenza del presidente provinciale dell'Anpi Nino Boeti, è andata in scena la cerimonia del ricordo, con il primi cittadino che ha dichiarato, rivolgendo un pensiero a quelle tre giovane vite prematuramente spezzate: "Sono loro i ragazzi che hanno liberato l’Italia e che hanno consentito alle generazioni successive e anche noi, di poter vivere ed essere liberi. Non dobbiamo dimenticarlo mai e dobbiamo passare il testimone ai giovani perché nessuno dimentichi mai".