"Colpito il sistema responsabile della crisi climatica e sociale": il Climate Social Camp rivendica le azioni di ieri

"Siamo scesi tutti insieme per le strade della città per mettere in pratica le nostre parole contro il sistema responsabile della crisi climatica e sociale": con questo messaggio, gli attivisti del Climate Social Camp hanno rivendicato le azioni di ieri in diversi punti di Torino.

Oltre al blocco della rotonda all'ingresso della Torino-Milano, infatti, i manifestanti hanno colpito alcune aziende ritenute coinvolte nei cambiamenti climatici: si tratta di Snam, sulla cui sede è stato esposto lo striscione "Gas? Not our eco-transition", Intesa Sanpaolo, con lo striscione "Stop fossil fuels" appeso sulla torre sponsorizzata dalla banca all'ingresso nord della città, e Microtecnica-Collins Aerospace, con fumogeni accesi sotto la sede di piazza Graf accompagnati dallo striscione "System change": "A Torino - hanno fatto sapere gli attivisti - sono presenti alcuni dei maggiori responsabili delle devastazioni ambientali e sociali che si ripercuotono e si manifestano sia sui nostri territori che su scala globale. Agire sui territori per noi vuol dire andare a colpire e smascherare quei responsabili che indisturbati continuano a trarre profitti da investimenti legati a progetti d’estrattivismo e più o meno indirettamente a molti conflitti armati".