In Val Susa torna il festival dell'Alta Felicità: 3 giorni di musica e dibattiti per dire no al TAV

A Venaus, una porzione della valle sarà interamente chiusa al traffico. Lasceremo le nostre auto e per qualche giorno fermeremo insieme il tempo e il consumo, per scoprire i segreti della natura e della vita tra le montagne. Percorsi a piedi, zone di campeggio, palchi e arene naturali in cui vivere momenti di confronto, pace e tranquillità. Sono stati oltre cinquanta gli artisti e figure di rilievo che si sono esibiti nelle scorse cinque edizioni, tra cui Elio Germano, Vinicio Capossela, Brunori Sas, Subsonica, Modena City Ramblers, PFM, Eugenio Finardi, Willie Peyote, Piotta, Roy Paci, 99 Posse, Clementino, Rocco Hunt, Lou Dalfin, Alborosie e ancora Michela Murgia, Stefano Benni, Marco Travaglio. Ogni attività proposta sarà gratuita e completamente accessibile. Per il pernottamento saranno messe a disposizione aree campeggio attrezzate, anch’esse interamente gratuite. Un programma d’incontri in cui la musica e le parole attraversino con il pubblico il territorio che li circonda.