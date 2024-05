Donna ruba due coltelli e minaccia i clienti: paura in un supermercato di Barriera di Milano

I poliziotti di Barriera Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di origini marocchine di 32 anni gravemente indiziata di rapina aggravata.

Sono circa le 19 del 17 gennaio scorso quando una donna entra in un supermercato e dagli scaffali si impossessa di una bottiglia di liquore e di un set di 2 coltelli da cucina che brandisce contro il direttore dell’attività e i clienti per estorcergli denaro, per poi allontanarsi velocemente con la refurtiva.

Poco dopo gli agenti, allertati dal direttore del supermercato, individuano una ragazza che, poco lontano, era appena stata rapinata da una donna la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dai dipendenti dell’attività commerciale. La stessa riferiva che la trentaduenne le aveva sottratto il cellulare sotto minaccia di due coltelli da cucina nei pressi della fermata dell’autobus.

A seguito di successivi accertamenti investigativi i poliziotti individuano la donna che, già nei giorni precedenti alle rapine, era stata sottoposta a controllo da parte di personale del commissariato.