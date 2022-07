Il grande pattinaggio torna a Torino, in vendita i biglietti per l’ISU Grand Prix of Figure Skating Final

Il grande pattinaggio torna a Torino, in vendita i biglietti per l’ISU Grand Prix of Figure Skating

I campioni, le emozioni e lo spettacolo del pattinaggio di figura tornano al Palavela di Torino. Dall’8 all’11 dicembre 2022, sul ghiaccio del capoluogo piemontese, è infatti in programma l’ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2022/2023, ultima tappa del più noto e prestigioso circuito al mondo di pattinaggio di figura.

A partire da oggi, 29 luglio, sul sito www.gpfinal22.org e sulla piattaforma Vivaticket sono disponibili e in vendita i pacchetti All Event, il modo migliore per non perdersi nemmeno un secondo dell’evento sportivo del ghiaccio più atteso dell’anno. A partire da 150 euro sarà infatti possibile acquistare un pacchetto All Event ed avere così accesso a tutte le sessioni di allenamento, ai tre giorni di competizione e anche al Galà di chiusura dell’evento.

Previste inoltre scontistiche speciali sia per gli under 12 e gli over 70 che per tutti i tesserati della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. “Sono molto felice per i nostri concittadini che potranno assistere a un altro evento sportivo di livello internazionale tra i più attesi e prestigiosi dell’anno. Dopo le ATP Finals di Tennis, il Gran Prix di pattinaggio sul ghiaccio rappresenta un’altra grande occasione per mostrare al mondo intero le bellezze della nostra città. Siamo pertanto lieti di accogliere tutti gli atleti e la grande famiglia del ghiaccio, un legame con questa disciplina che dura dalle Olimpiadi invernali del 2006. Siamo sicuri di rivedere al Palavela uno spettacolo eccezionale. Non una semplice esibizione, ma delle giornate di gara con i migliori atleti della scena internazionale”, le parole dell’Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi della Città di Torino, Mimmo Carretta.

“Dopo il grande successo del 2019 siamo felici ed orgogliosi di tornare ad ospitare le Finali di ISU Grand Prix a Torino, una città che vanta un’eccezionale tradizione nelle discipline del ghiaccio e che, con questo prestigioso appuntamento, ribadisce il suo ruolo di primo piano nello sport sia a livello nazionale che sulla scena internazionale. Sono certo che i nostri atleti daranno il loro 110% per provare a conquistare la qualificazione a questo evento e poter così pattinare sul ghiaccio di casa davanti al proprio pubblico. Invito tutti gli appassionati e gli sportivi a riempire il Palavela e a godere a pieno delle splendide emozioni che questo magico sport sa regalare. Sarebbe il modo migliore per iniziare questo appassionante quadriennio che ci condurrà fino ai Giochi di Milano Cortina 2026” le parole del Presidente della FISG, Andrea Gios.