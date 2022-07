Vendevano superalcolici dopo le 21, quattro "bangla" chiusi in Barriera e Aurora

Stop all'asporto nelle zone della movida

Chiusi 4 bangla

Nelle scorse settimane i Civich hanno effettuato sopralluoghi ed appostamenti in alcuni minimarket della Circoscrizione 7 in via Montebello e via Vanchiglia, così come in quelli di Strada Settimo e via Renato Martorelli della 6. Il risultato? Quattro bangla chiusi perché sorpresi più volte a vendere superalcolici dopo le 21. Un'infrazione documentata con fotografie degli scaffali dove erano unicamente presenti vodka, rhum e birra, così come quella del via vai di persone in cerca di una bottiglia.