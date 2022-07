Fiera nazionale del Peperone, Bob Sinclar protagonista al Foro Festival l'8 settembre

A Il Foro Festival di Carmagnola l'8 settembre sul palco c'è Bob Sinclar, uno dei più celebri ed apprezzati dj al mondo, una rockstar del mixer dalla carriera semplicemente infinita.

Brani come "World Hold On" e "Love Generation", uscite nel lontano 2005, fanno emozionare e non solo ballare il mondo ancora oggi ed il suo nome (che in realtà è lo pseudonimo scelto dal dj e produttore francese Christophe Le Friant, NDR) rappresenta divertimento, ritmo, melodia e gioia di vivere.

Grazie a dj set infuocati, ad infiniti album di successo all'attivo ed una scintillante discografia che include decine di dischi d’oro e di platino in tutto il mondo, Bob Sinclar è infatti una delle figure più longeve sulla scena della musica elettronica internazionale. Ha prodotto alcuni dei suoi successi house più importanti di sempre, in una carriera che è iniziata nella seconda metà degli anni '80.

Oggi è protagonista, oltre che nei top club del pianeta (tra cui ovviamente al celeberrimo Pacha di Ibiza con la sua one night Paris by Night), anche in eventi unici come Tomorrowland in Belgio ed il Carnevale di Rio. E soprattutto, la sua influenza musicale può essere avvertita a tutti i livelli della musica pop dance. I primi successi di Bob Sinclar arrivano già a fine anni '90 e continuano per tutti i primi anni 2000: ‘Gym Tonic’, ‘Paradise’, ‘I Feel for You’, ‘Darlin’ e ‘Cerrone’... non va dimenticato il ruolo di Bob Sinclar con Martin Solveig, Dj Gregory ed altri artisti nel progetto Africanism. Nel 2005, Sinclar ha poi pubblicato prima “Love Generation”, poi “World Hold On”, successi assoluti in tutto il mondo o quasi, brani capaci di rimescolare pop e dance creando un nuovo sound attuale ancora oggi.

Non per caso “World Hold On” è stata rielaborata, per l'estate 2022, da Fisher. Non è la sua unica produzione per l'estate '22: con A-Trak ha pubblicato una bomba house “Deep Inside Of Me” su Defected. E nei club si sente molto anche la bellissima “I Feel For You”...

Il nome di Bob Sinclar si aggiunge, per la serata dell'8 settembre, ad un evento di livello internazionale, in scena a Il Foro Festival di Carmagnola (TO): sul palco, per una serata degna di Ibiza, c'è ad esempio B Jones, una delle artiste simbolo della scena musicale dell'isola. Si è poi da poco esibita sul mainstage del mitico festival belga Tomorrowland.