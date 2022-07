Torino, la Cgil promuove un bando di concorso per giovani artisti e una mostra itinerante d'arte contemporanea

In occasione del centenario della Strage di Torino del 1922, un anno dopo l’assalto alla sede della CGIL nazionale del 9 ottobre 2021 e in corrispondenza del VI Congresso della Camera del Lavoro, la Cgil di Torino ha deciso di promuovere un’iniziativa culturale nel campo dell’arte di avanguardia.

Il 15 luglio scorso è stato avviato il Bando di Concorso per artiste e artisti contemporanei sul tema dell’arte e dell’impegno sociale. Il termine ultimo per potersi iscrivere sarà il 5 di settembre 2022.

Le prime 20 opere classificate, selezionate dagli storici dell’arte e curatori del percorso espositivo Francesco Poli e Luca Motto, verranno pubblicate nel catalogo della Mostra Collettiva Itinerante “Svelare il presente: Arte e impegno sociale” ed esposte insieme alle 34 opere di artisti dell’avanguardia piemontese (fra questi Nino Aimone, Laura Avondoglio, Ermanno Barovero, Antonio Carena, Francesco Casorati, Sandro Cherchi, Eugenio Comencini, Sandro De Alexandris, Marco Gastini, Ferdi Giardini, Piero Gilardi, Giorgio Griffa, Luigi Mainolfi, Enrico Paulucci, Piero Ruggeri, Filippo Scroppo, Luigi Stoisa) facenti parte del patrimonio artistico della Cgil di Torino.

Per la Segretaria Generale della Camera del lavoro della Cgil di Torino, Enrica Valfrè, “con questa iniziativa non solo vogliamo esporre parte del patrimonio artistico conservato dalla Cgil di Torino ma promuovere un evento culturale e sociale diffuso sul territorio che ci permetta di incontrare artiste e artisti. L’arte e la cultura rappresentano un potente strumento di lettura critica della realtà, capace di coinvolgere e di arrivare al cuore delle persone. Il nostro impegno per la tutela dei diritti di chi lavora, di chi è sfruttato, di chi vive in condizione di fragilità è fatta anche di iniziative come questa, che promuovono bellezza ed inclusione. Il carattere itinerante della mostra, accompagnata da altri eventi, permetterà di far conoscere anche le nostre sedi e di essere sempre più radicati nei territori”

La Mostra verrà inaugurata in ottobre a Torino presso la Fondazione Giorgio Amendola, per poi approdare in altri luoghi della area metropolitana e rientrare a Torino nella primavera del 2023. Date e luoghi sono in via di definizione

La partecipazione al concorso è gratuita. Modalità di partecipazione e modulo di iscrizione sul sito della Cgil Torino http://www.cgiltorino.it