Domenica 11 Maggio a Carignano: un viaggio nel gusto con "Casa Dél Gust" alla Fiera Flori&Vini 2025

Domenica 11 maggio si preannuncia come una giornata clou per gli amanti del buon gusto all'interno della 31° edizione della Fiera "Fiori & Vini" di Carignano. Se l'intero fine settimana sarà un tripudio di profumi e sapori, la domenica sarà particolarmente dedicata alla scoperta delle eccellenze Gastronomiche e Vitivinicole del territorio e, soprattutto, al debutto di "Casa Dél Gust"presso il Parco di Via Monte di Pietà .

Ma l'attenzione sarà calamitata anche da "Casa Dél Gust", la grande novità di questa edizione. Questo spazio esclusivo sarà interamente dedicato alle eccellenze del territorio Carignanese e del Distretto del Cibo del Chierese e Carmagnolese offrendo un'immersione autentica nel cuore delle tradizioni e dei sapori piemontesi. Il format, curato e presentato da Marco Fedele noto autore, conduttore radiofonico ed esperto di comunicazione enogastronomica coinvolge realtà enogastronomiche ,produttori e ristorazione locale . Non mancheranno Talk e incontri dedicati al green e sostenibilità

Casa dël Gust promette di essere un'esperienza coinvolgente e ricca di spunti.

Tutti i laboratori e le degustazioni sono gratuiti fino esaurimento posti .

Non perdete l'occasione di vivere una domenica all'insegna del gusto e della scoperta a Flori&Vini 2025!