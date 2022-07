5 curiosità sugli Etruschi

Hanno occupato una vasta regione della penisola italica, tra il X ed il I secolo a.C. Parliamo della civiltà etrusca che ha vissuto in un territorio che, attualmente, corrisponde alla Toscana, all’Umbria occidentale e al centro del Lazio, estendendosi, poi, fino a nord e sud del Paese. Sono molte le tracce della civiltà etrusca ritrovate in diverse aree italiane: dall’Emilia-Romagna alla Lombardia e, ancora, il Veneto e la Campania. Nelle prossime righe, scopriremo alcune interessanti curiosità sulla civiltà etrusca, una delle più antiche e ricche di storia che abbiano mai occupato il suolo della penisola italica.

Le loro origini sono sconosciute

Per molti anni, si è creduto che gli Etruschi venissero da Nord, poi da Oriente e, infine, dal Mar Egeo. Le loro origini sono sempre state avvolte da un fitto alone di mistero. Ad oggi, gli scavi archeologici hanno rivelato che gli Etruschi discendano, di fatto, dalla civiltà villanoviana. Trattasi di una popolazione presente in Italia già al tempo dell’Età del Ferro che, dopo essere entrata in contatto con i Greci, cambiò abitudini e cultura. Gli ellenici, del resto, sbarcarono nella penisola italica nel 750 a.C. Fu dall’incontro tra le due civiltà che gli Etruschi ebbero, probabilmente, modo di nascere.

L’emancipazione delle donne

Le donne etrusche seguivano una routine molto più dinamica rispetto a quelle greche e romane. Erano, infatti, solite trascorrere molto tempo fuori di casa, partecipando alla vita pubblica e venendo istruite sin da piccole. Le donne etrusche potevano essere titolari di attività commerciali e possedere oggetti. Dalle testimonianze rinvenute durante gli scavi, è stato possibile immaginare il vestiario, elegante, e la quotidianità delle donne etrusche. Vasi e ampolle hanno permesso ai posteri di venire a conoscenza della cultura del trucco tra le donne, dell’esistenza di cure di bellezza e delle acconciature per capelli.

Utilizzavano oggetti a tutt’oggi presenti nel quotidiano

Alla luce di quanto detto in precedenza, è chiaro che la civiltà etrusca fosse particolarmente moderna. Durante gli scavi sono stati rinvenuti moltissimi oggetti che utilizziamo ancora oggi. Tra sculture, vasi, piatti, specchi e utensili vari, infatti, hanno trovato spazio strumenti come fornelli da appoggiare sulla brace in modo da cuocere gli alimenti contenuti nelle pentole di coccio.

Parliamo, sostanzialmente, dell’antenato diretto delle cucine a gas. Tra le altre cose, gli Etruschi sapevano quanto salutare prendersi cura dei denti fosse, già migliaia di anni fa. Oggi avere un ponte dentale fisso (o mobile) in bocca è piuttosto normale. Gli scavi hanno dimostrato non solo che gli Etruschi arrivarono in Piemonte, ma anche che furono protagonisti di scoperte sensazionali, come quella del primo ponte per i denti.

Una lingua misteriosa

I Greci e i Romani hanno lasciato moltissime testimonianze della lingua. Non è mai stato rinvenuto alcun poema o racconto o altra testimonianza scritta degli Etruschi, invece. Sono davvero poche i particolari conosciuti sul linguaggio etrusco. A tutt’ora, si dispone solo di frammenti che non rendono possibile una conoscenza completa della lingua. Trattasi, infatti, di iscrizioni dal contenuto per lo più ripetitivo, nelle quali si ricordano i nomi delle persone, i proprietari di oggetti o i defunti, nella stragrande maggioranza dei casi. Ciò che si sa sulla lingua etrusca proviene dalle tavole d’oro affisse sul tempo di Pyrgi, le celebrazioni prescritte sulla Tegola di Capua e la Tavola di Cortona, attraverso le quali è stato possibile venire a sapere che gli Etruschi scrivessero da destra a sinistra, riprendendo alcuni caratteri dall’alfabeto greco.

La scomparsa della civiltà

La civiltà etrusca finì per motivi sociali, economici e militari, proiettate sul lungo periodo. Dopo aver cacciato Tarquinio il Superbo, nel 509 a.C. Roma divenne una repubblica indipendente che occupò l’Etruria. La conquista da parte dell’impero portò ad una scomparsa graduale della civiltà etrusca.