Stampa block notes: ecco le proposte personalizzate di Sprint24

Al giorno d’oggi, si hanno a disposizione molteplici strumenti per prendere appunti, segnare eventi importanti o per annotare informazioni.

All’impiego di dispositivi tecnologici come tablet, smartphone e computer, però, continua ad affiancarsi quello dei block notes, che sono ancora oggi largamente impiegati vista la facilità di utilizzo e il fascino di ricorrere a carta e penna.

Ma ancor di più, è la possibilità di personalizzare il block notes a renderlo uno strumento così tanto apprezzato: esistono, infatti, realtà specializzate che consentono non soltanto di scegliere ogni minimo dettaglio del prodotto in sé ma anche apporre il logo dell’impresa, così da ottenere un gadget perfetto da inserire nel materiale pubblicitario utile a promuovere e rafforzare l’identità aziendale.

Per disporre di block notes personalizzati di qualità, in grado di veicolare al meglio l’immagine del brand, è possibile affidarsi a Sprint24, tipografia online che costituisce un vero e proprio punto di riferimento nel settore dei servizi di stampa da oltre 15 anni.

I block notes personalizzati possono essere regalati ai clienti come omaggio oppure donati in occasione di eventi ed inaugurazioni per farsi conoscere da nuovi potenziali acquirenti. Allo stesso tempo, possono essere un ottimo strumento per accrescere il senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda stessa: ad esempio, mettendone diversi a disposizione dei lavoratori così che questi possano farne uso durante le riunioni o quando sono operativi sia nella sede di lavoro sia da remoto.



Sprint24: la tipografia online per personalizzare i propri block notes

Affidandosi a Sprint24 è possibile realizzare block notes personalizzati per quanto riguarda il numero dei fogli, dell’orientamento - orizzontale o verticale - e delle loro dimensioni. Anche il tipo di template può essere customizzato: in particolare, la scelta va da quello puntinato a quello millimetrato, passando per i tradizionali quadretti o righe.

Per quanto riguarda il materiale, esistono diverse alternative: si può optare per una carta usomano (bianca o color avorio) di pura cellulosa ecologica dalla superficie liscia e minime irregolarità oppure carta riciclata realizzata al 100% con fibre di recupero. In relazione invece alla struttura del blocco appunti, è disponibile la rilegatura a colla oppure quella dotata di punti metallici e con perforazione a strappo, in entrambi i casi applicati in base al senso di apertura selezionata.

Anche il cartoncino rigido solitamente posto alla fine dei fogli del block notes – anche detto “sottoblocco” – può essere personalizzato nel colore: dal lampone al celeste, passando per i classici bianco, grigio e nero, sono numerose le tonalità selezionabili.

Per chi è alla ricerca di una soluzione ancora più resistente e professionale, da Sprint24 è possibile stampare block notes con copertina sulla cui superficie è possibile apporre qualsiasi grafica, logo, slogan o messaggio promozionale.



Perché stampare online i block notes personalizzati con Sprint24

Affidarsi a Sprint24 per realizzare i propri block notes permette di usufruire di un servizio comodo e semplice.

Infatti, il configuratore mediante il quale scegliere i dettagli del proprio blocco appunti è particolarmente intuitivo: ogni opzione è spiegata affinché il cliente possa comprendere quale sarà il risultato finale.

Se poi si ha intenzione di utilizzare un proprio progetto grafico e si hanno dubbi sulla resa di quest’ultimo, è sempre possibile avvalersi di un consiglio tecnico reso disponibile dalla tipografia online. Infatti, Sprint24 si avvale di un team altamente qualificato, in grado di supportare gli utenti in tutte le fasi della creazione dei block notes, così come nel post vendita.

Una volta completata la personalizzazione ed effettuato l’ordine, gli articoli personalizzati vengono realizzati in pochi giorni lavorativi, mentre le spedizioni vengono sempre effettuate avvalendosi di imballaggi con cui favorire la consegna dei prodotti in perfette condizioni.