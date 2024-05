Entro l'autunno nuovi treni per l'aeroporto con il prolungamento della linea 6 del Servizio Ferroviario Metropolitano

Ancora più treni collegheranno Torino con l'aeroporto di Caselle a partire dall'autunno. L'annuncio dell'Agenzia Mobilità Piemontese durante la seconda Commissione del Consiglio comunale, mentre veniva trattato il tema della stazione di Torino Stura.

Il presidente della commissione Antonio Ledda ha infatti presentato una proposta di mozione per chiedere soluzioni per la stazione di Corso Romania, abbandonata dalle linee 4 e 7 (direzione Cirié, con passaggio dall'aeroporto) del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) che da gennaio sono state deviate da Rebaudengo Fossata sulla nuova stazione di Corso Grosseto del passante ferroviario.

Durante il dibattito, il responsabile della programmazione dei servizi ferroviari dell'Agenzia Mobilità Piemontese Andrea Stanghellini ha spiegato come il progetto di prolungare la linea 6 Asti - Torino Stura fino a Caselle, per potenziare il collegamento tra la città e l'aeroporto, potrebbe essere completato entro la fine dell'estate. "Nella prossima fase - ha spiegato - la linea 6 girerà su Caselle, potenziando il servizio su Corso Grosseto, Venaria, Borgaro e Caselle. Non sappiamo di preciso quando, dipende dall'attivazione definitiva dei binari di assestamento dell'aeroporto di Caselle e dal potenziamento della linea elettrica sulla tratta Torino Ceres, per il carico maggiore. La previsione di RFI è l'attivazione entro la fine dell'estate 2024. Torino Stura, dopo il calo, tornerà ad avere 14 treni all'ora con l'attivazione delle nuove linee 5 Torino Orbassano, prevista per il 2026, e la linea 8 Settimo Torinese - Lingotto".