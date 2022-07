Elezioni, il Pd Torino riconferma gli uscenti. New entry il ct Berruto e tanti amministratori

Tante riconferme e qualche novità per il Pd Torino alle prossime elezioni. Questa mattina si è riunita la Segreteria del Partito Democratico della Città Metropolitana, che ha segnalato alla Direzione Regionale dem i nomi dei candidati per le consultazioni del 25 settembre.

Tenteranno di tornare in Parlamento il Senatore Mauro Laus e il Deputato Stefano Lepri , forte anche dei consensi rispettivamente nel mondo cooperativo e cattodem. Insieme a loro cercheranno di riconquistare uno scranno a Roma anche i parlamentari Davide Gariglio, Andrea Giorgis e Francesca Bonomo , così come la vice presidente del Senato Anna Rossomando . Pur essendo alla quarta candidatura, è venuta meno la regola di dover chiedere la deroga al Pd romano, non avendo potuto completare per intero il terzo mandato a causa della caduta del governo.

La zona collinare ha invece scelto di puntare su Antonella Giordano , assessore alla Cultura ed Istruzione del Comune di Chieri. Cercherà poi di entrare in Parlamento Francesca Troise , al secondo mandato da Presidente della Circoscrizione 3, fortemente sostenuta in questi anni di attività politica dal consigliere regionale Raffaele Gallo.

New entry Mauro Berruto . La discesa in campo politico dell'ex ct della nazionale di volley, membro della Segreteria nazionale del Partito Democratico, è fortemente sostenuta da Letta & Co. Dopo l'esperienza da sindaco di Grugliasco, oltre a quella di vicesindaco metropolitano, si candida per la prima volta al Parlamento Roberto Montà. Insieme a lui, espressione dei circoli dem della cintura sud, la vicesindaca di Nichelino Carmen Bonino. E ieri erano stati proprio il sindaco della cittadina Giampiero Tolardo, insieme al collega di Moncalieri Paolo Montagna e altri esponenti politici dell'area, ad indicare questo il nome.

Hanno poi dato la loro disponibilità a mettersi negli ultimi posti del plurinominale Enzo Lavolta e Federica Sanna. Per l'ex assessore all'ambiente di Fassino e per la vicesindaca di Piossasco si tratta di una "candidatura di servizio", come le definisce il Segretario Metropolitano del Pd Marcello Mazzù. Dato infatti il posizionamento in coda, hanno pochissime possibilità di entrare: tra i due dovrebbe ottenere più consensi Lavolta, che alle Primarie per la candidatura a sindaco aveva ottenuto molti voti nella periferia nord da Vallette, Borgo Vittorio e Aurora. E i dem del capoluogo dovranno ora individuare altre sette persone, con il medesimo ruolo, per chiudere il listino.