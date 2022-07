Tamponamento in tangenziale all’altezza di corso Francia: due feriti

Un brutto incidente si è verificato oggi pomeriggio in tangenziale, all’altezza di corso Francia, in direzione Piacenza. A causa di un tamponamento tra due veicoli, due persone sono rimaste ferite.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, è intervenuta la Croce Verde: entrambi i feriti sono poi stati trasportati in ospedale a Rivoli, in codice verde. Si segnala traffico rallentato per permettere il soccorso dei feriti e la rimozione dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro.