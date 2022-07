Primark apre a Torino e offre lavoro: le figure ricercate e i requisiti

Primark sbarca a Torino. Una notizia indubbiamente interessante, per due motivi distinti: da una parte, l’arrivo di una delle più grandi multinazionali nel settore retail è sempre molto apprezzata dagli amanti dello shopping; dall’altra, Primark ha già iniziato a cercare figure da inserire nel suo team torinese, pubblicando un’offerta di lavoro .

Come si evince dai siti delle agenzie interinali, Primark è alla ricerca di Addetti alle Vendite, Addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e Addetti al Magazzino part-time.

I requisiti necessari per candidarti sono i seguenti: preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente e disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana.

Sulla base dell'esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile: part time 18 ore: è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend, part time 20 ore: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica e Job on call, in cui è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica. Per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni.