Festival Alta Felicità, in migliaia a Venaus per il reggae di Africa Unite e Alborosie

Mentre riecheggiavano gli strascichi della manifestazione No TAV di ieri pomeriggio a San Didero, a Venaus andava in scena la seconda giornata del Festival Alta Felicità, attesissima soprattutto per le esibizioni live degli Africa Unite e di Alborosie.

Tanta voglia di stare insieme e fare festa, per rivendicare le istanze di chi si oppone da decenni al treno ad alta velocità in Val Susa e di altre lotte in giro per l'Italia e per il mondo, tra i campeggiatori, gli stand della ristorazione, quelli delle organizzazioni presenti e all'interno dell'arena concerti.