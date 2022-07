Petardi e sassi contro la Polizia: migliaia di manifestanti "no tav" assaltano il cantiere di San Didero

Oltre un migliaio di manifestanti sono giunti nel tardo pomeriggio da San Didero dal campeggio di Venaus con vari mezzi e hanno da subito cominciato ad assaltare il cantiere sia al varco posto sul lato della statale sia nella zona est, a ridosso dell'autostrada A23 con un fitto lancio di petardi, artifizi pirotecnici e sassi in direzione delle Forze di Polizia, lì a protezione del sito.

Un gruppo di alcune decine di manifestanti si è posizionato oltre l'autostrada sul lato opposto del cantiere effettuando lanci di oggetti contundenti che hanno coinvolto la circolazione autostradale costringendo alla chiusura temporanea della stessa all'altezza di Avigliana e l'intervento dei contingenti della Forza Pubblica per respingerli ed allontanarli.

Le forze dell'ordine si stanno opponendo con utilizzo di idrante e un considerevole numero di lacrimogeni. Alcuni operatori di polizia sono rimasti contusi dal lancio degli oggetti. L'azione violentissima è tuttora in corso.

Al momento si contano dodici operatori di Polizia feriti dal lancio di oggetti contundenti e bombe carta ad opera di soggetti con i volti travisati da cappucci e maschere antigas. Il lato autostradale del cantiere è stato liberato, mentre continua l’azione sul lato della statale, dove sono presenti un migliaio di manifestanti, alcuni dei quali continuano il tentativo di sfondamento della recinzione e dei cancelli del cantiere anche mediante mediante l’utilizzo di un ariete artigianale in cemento. Le forze dell'ordine continuano a contrastare l’azione con l’utilizzo di idranti e lacrimogeni.

Aggiornamento delle ore 20

Dopo ore di tensione, sono terminate le azioni dei manifestanti ai danni del cantiere San Didero e delle forze di Polizia che lo presidiavano. Gli agenti hanno impedito che entrassero nel cantiere, ma il bilancio è di quattordici feriti, tutti con lesioni causate dal lancio di ordigni e oggetti contundenti.

Nelle fasi più violente dell’azione dei manifestanti si è sprigionato un incendio ai margini della carreggiata autostradale, causato con ogni probabilità dai fuochi lanciati contro le forze di Polizia, che è stato domato dagli agenti con l’utilizzo degli idranti prima che potesse causare ulteriori danni.

Sono state avviate subito le procedure di bonifica del tratto autostradale, mediante l’intervento del Nucleo Artificieri e del personale della Sitaf, al fine di liberare il manto da eventuali ordigni inesplosi e permettere al più presto il ripristino della viabilità mediante la rimozione dei tronchi, bottiglie di vetro e tutto il materiale che può rappresentare un pericolo per i cittadini

Immediata la reazione della politica e delle associazioni sindacali per gli eventi davanti ai cantieri.

“I no Tav sono lo specchio di chi non vuole le opere per lo sviluppo e la crescita dell’Italia, purtroppo non si limitano ad esprimere il loro dissenso pacificamente ma conoscono solo la violenza”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “Assaltando i cantieri non si risolve nulla. Condannerò sempre questa violenza assurda e incomprensibile ed esprimo tutta la mia solidarietà alle forze dell’ordine che pongono in continuo rischio la loro incolumità per contenere questi facinorosi”, conclude.

Zangrillo (FI)

“Non c’è pace il Valdisusa. Ancora una volta qualche decina di facinorosi No Tav hanno portato violenza e minacce al cantiere di San Didero, causando anche 11 feriti tra le forze dell’ordine. Ora è chiaro che la situazione non sia più tollerabile, in particolare laddove a capeggiare questo atto eversivo siano quelli di Askatasuna, giá oggetto di indagine da parte della magistratura torinese per associazione a delinquere. È necessario fermarli e assicurarli alla giustizia, ripristando l’ordine ed evitando che a intervalli di qualche mese il territorio valsusino sia ostaggio di manifestazioni vioelnte che sfociano nel sangue e nella distruzione di beni collettivi”. Ad affermarlo il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo.

Montaruli - Marrone (FdI)



"L’ennesimo attacco No tav era assolutamente prevedibile. Nelle ore scorse avevamo chiesto chiarimenti sulle autorizzazioni e sponsorizzazioni sulle iniziative che si stanno svolgendo in questi giorni. Lo Stato non si faccia umiliare" a dichiararlo sono la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che proseguono: "Dal Ministero qualcuno dica quali provvedimenti immediati si pensa di attuare per evitare una escalation di violenza che fa leva su episodi continui di beffa nei confronti dello Stato. La nostra solidarietà va alle forze dell’ordine. La Val Susa non può continuare ad essere teatro di episodi quale quello odierno, l’ennesimo di una lunga lista con la complicità di alcuni irresponsabili".

Preioni, Marin e Cerutti (Lega Salvini Piemonte)

“Nascondendosi dietro il paravento dell’ambientalismo e blaterando di ‘Alta Felicità’, i No Tav e i loro accoliti si sono nuovamente macchiati di atti di inaccettabile violenza. Ancora una volta si è utilizzata una protesta, per quanto incomprensibile e fuori dal tempo, per giustificare la loro aggressione contro le Istituzioni. Dietro la regia di Askatasuna, come dimostrato anche dalle recenti inchieste della magistratura, ecco entrare in azione i primi nemici della Valsusa, i sabotatori del suo futuro e gli ultimi giapponesi che si oppongono a un’opera che è ormai irreversibile. Per contestare un treno, che pure è il più sostenibile tra tutti i mezzi di trasporto, stanno creando un inaccettabile clima di paura e intimidazione che altro non fa che danneggiare la prima industria estiva della Valsusa, quella del turismo. Alle forze dell’ordine e agli agenti feriti va tutta la solidarietà nostra e della Lega Salvini Piemonte in Regione”.

Bravo (SIULP)

Una guerriglia annunciata e al momento si contano almeno 12 feriti tra le forze dell’ordine.

Un “plauso” al Sindaco di Torino per la sua disarmante inadeguatezza grazie alla quale attraverso il sito del comune di Torino qualcuno ha pensato bene di annunciare l’iniziativa degli antagonisti NO TAV, promotori ed organizzatori del Festival. Un Festival che vede da anni cantanti esibirsi a favore di iniziative di gruppi antagonisti, autori di scellerati e devastanti scontri.

Finché le Istituzioni non si dissoceranno in modo chiaro e inequivocabile nei confronti di queste frange estremiste, la violenza continuerà a farla da padrona e le forze dell’ordine continueranno a mietere feriti per la difesa della TAV.

Non è sufficiente manifestare il proprio sdegno verso gli scontri alimentati da questi antagonisti, ormai arcinoti a tutti, se poi alle parole non seguono fatti concreti che dimostrino intransigenza e impongano una volta per tutte la chiusura dei Centri dove si tramano questi atti contro lo Stato e le forze dell’ordine.

La questione climatica è troppo importante e delicata per essere mortificata da soggetti il cui unico scopo e ordire azioni violente di guerriglia contro chi rappresenta lo Stato.

Grande solidarietà alle forze dell’ordine i quali con l’alta professionalità che li contraddistingue si oppongono a rischio della loro incolumità a questi professionisti del disordine.

Il SIULP non intende continuare passivamente a vedere i suoi lavoratori trattati come meri bersagli dell’odio di questi criminali. La risposta deve essere ferma. Da anni i campeggi e i presidi, che sono le basi operative per attività di carattere eversivo andavano rimossi e vietati, ma nulla viene fatto in modo definitivo.

SIAP



Quando pochi giorni or sono, in occasione del rinvio a giudizio di numerosi aderenti di Askatasuna, abbiano denunciato le connivenze politiche con i professionisti della violenza ci hanno accusato di strumentalizzazioni ma sono bastati pochi giorni per dimostrare che abbiamo ragione. Anche oggi, ma siamo certi che come ogni estate si ripeterà ancora , continuano gli attacchi virulenti e para militari alle forze di polizia impegnate a difendere il cantiere del TAV di San Didero mentre gran parte della politica resta in silenzio. Nulla di nuovo sotto il sole e ci auguriamo soltanto che questi signori dimostrino, almeno una volta, la coerenza di continuare a tacere invece che affermare un vago, quanto vano, rispetto per la magistratura che agirà contro le decine di individui già identificati negli anni dall'eccellente lavoro svolto dalla Digos Torinese. Ciò che invece attendiamo ormai dal prossimo Governo, dimostrazione con i fatti di una discontinuità con il passato, con misure dirette chiare ed efficaci affinché questo gioco in Val di Susa del tiro al poliziotto cessi finalmente dopo ben 11 anni. Ai colleghi impegnati va la nostra piena solidarietà, certi che la loro preparazione e professionalità sarà in grado di affrontare nel migliore dei modi l'ennesima estate in cui è permesso ad un gruppo minoritario di figli di papà annoiati di giocare ai guerriglieri sulle montagne valsusine.

Giachino (SITAV)

Non è che a star zitti o ad andar piano con i lavori si sconfiggono i NOTAV soprattutto quelli violenti. Nel 2018 a Torino sconfiggemmo la posizione NOTAV chiamando a raccolta la gente, le aziende a difesa dell’opera del futuro di Torino e del Paese. I partiti per difendere interessi personali hanno cercato di mettere da parte quella grande risposta popolare che aveva sconfitto il NO a TUTTO di vent’anni. I NOTAV purtroppo non mollano e usano tutti gli errori come quelli di un cantiere organizzato in tempi sbagliati e la lentezza dei lavori e intervengono con i loro metodi. Quando si lanciano messaggi di demilitarizzazione senza aver accelerato i lavori e le compensazioni si offre spazio a gesti inqualificabili che non rappresentano assolutamente l’anima della popolazione della Valle. In quattro anni non sono stati fatti passi in avanti visibili per dimostrare gli enormi vantaggi della TAV dal punto di vista ambientale e della occupazione .