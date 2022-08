Dal 5 al 7 agosto tre belle serate di festa nel Borgo Antico di Villa di Verzuolo

Nella magnifica cornice del Borgo della Villa di Verzuolo dal 5 al 7 agosto tre belle serate con proposte per famiglie, giovani e amanti della musica italiana e del ballo.

L’apertura dei festeggiamenti presso la tecnostruttura dell’Ala della Villa in via Castello è prevista venerdì 5 alle ore 20, in collaborazione con Gastronomia Cucina Amica, con la Cena sotto Le stelle (€18 menù completo, € 15 bambini fino a 10 anni, gratis bambini fino a 2 anni).

Seguirà la sfilata dei bambini organizzata dalle cartolerie verzuolesi e Miss Provincia Granda, che vedrà sfilare le ragazze indossando abiti e accessori dei negozi di Verzuolo, mentre i parrucchieri/e e estetiste di Verzuolo si occuperanno dell’acconciatura e del trucco delle miss. Verrà quindi eletta miss Villa di Verzuolo.

Per sabato 6 agosto dalle ore 20 apertura dello Street Food Scegli il tuo piatto preferito con proposte di ristoranti, bar e aziende locali un’altra occasione per deliziare il palato con prodotti a km 0 accompagnato con la Birra del Birrificio Kauss. Alle 21,30 concerto della Band Gli Acustica.

Domenica 7 Agosto alle ore 19,30 la Cena nel Borgo Antico, cui seguirà la serata con la grande orchestra di Matteo Bensi, per la prima volta sul palco della Villa di Verzuolo

Agosto nel Borgo Antico sarà l’occasione per conoscere attività commerciali verzuolesi, ammirare la bellezza delle miss e i loro talenti, gustare prodotti del territorio, divertirsi, ballare e trascorrere qualche ora in spensieratezza con la vista sul Castello e i magnifici monumenti della Villa di Verzuolo.

Per informazioni: Cell. 329.2169741 - pro.villa@virgilio.it

www.villadiverzuolo.it