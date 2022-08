Dal 3 agosto chiusa via Fossata, i lavori del Passante cambiano la viabilità in zona nord

Da mercoledì riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia via Breglio

Dal 3 agosto chiude via Fossata per i lavori di sistemazione superficiale del Passante Ferroviario di Torino nord. Qui verrà realizzato un nuovo incrocio con semaforo tra corso Venezia, via Breglio e via Fossata. Per consentire l’intervento stop al traffico di immissione su corso Venezia.

Riapre via Breglio

E sempre da mercoledì alle 13 prevista la riapertura, in entrambi i sensi di marcia, di via Breglio. I veicoli provenienti da corso Grosseto potranno raggiungere corso Venezia passando da via Sospello - via Chiesa della Salute - via Breglio. Con la riapertura di via Breglio, la linea 75 in direzione est di GTT riprenderà il suo normale percorso.

Fine lavori al 30 settembre

I lavori si concluderanno per il 30 settembre, quando verrà accesso l’impianto semaforico. Verrà quindi poi attivata la viabilità definitiva dell'incrocio, con connessione diretta da corso Venezia alla superstrada Torino-Caselle.