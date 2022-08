Il Circolo dei Lettori riparte il 29 agosto con la nuova stagione

Il primo appuntamento della nuova stagione sarà il 7 settembre come due anticipazionI: alle ore 18 l’incontro con Corrado Augias che presenta il suo libro “La fine di Roma” e alle ore 21 l’incontro cn Olivier Guez che presenta “Autoritratto d’Europa”.

“L’estate è tempo di svago, sollievo, è tempo da prendere per sé - commenta commenta Elena Loewenthal, direttore Fondazione Circolo dei lettori -. L’estate è tempo di libri. Al Circolo dei lettori è sempre tempo di libri! Anche noi ci prendiamo una pausa, prima di ripartire alla grande, con una stagione ricca e varia come non mai. Ricominceremo con i nostri festival, pensati per tutti i lettori piccoli e grandi, con Scarabocchi, la 18. edizione di Torino Spiritualità e a dicembre il Festival del Classico. - e aggiunge -. Abbiamo in serbo anche un progetto molto speciale, Vis-à-Vis: una riflessione sull’Europa di oggi partendo dal pensiero di Jean Jacques Rousseau, un evento internazionale che vede insieme due paesi e due luoghi al cuore della sua esperienza di vita e pensiero – Chambery e la Francia, Torino e l’Italia. E come sempre, tante novità editoriali, tanti grandi autori che passeranno dal Circolo nei prossimi mesi”.