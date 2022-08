Mancano muratori, ma anche dirigenti, farmacisti, operai ed estetisti: 4 aziende su 10 non trovano persone da assumere

Si cercano muratori, ma non si trovano. Ma anche dirigenti e direttori, così come farmacisti, estetiste, insegnanti e operai specializzati. Il mercato del mondo del lavoro in Piemonte ha difficoltà rilevanti quando si tratta di determinati profili: a luglio oltre 4 aziende su 10 prevedevano di avere difficoltà ad assumere, numero che non varia di molto ad agosto. Il motivo? Mancanza di candidati (29.6%), ma anche una preparazione inadeguata dei candidati (11,6%).

Ma nonostante tutto questo - dicono le stime di Excelsior e Unioncamere - per il mese di agosto sono previste nella nostra regione quasi 20mila nuove assunzioni, ovvero oltre 2200 in più rispetto al mese di agosto dello scorso anno.

Se si osservano i numeri nel trimestre, invece, i nuovi assunti dovrebbero arrivare poco sotto quota 92mila, in crescita di 7660 unità rispetto allo stesso periodo del 2021. Il 67,8% delle entrate delle aziende piemontesi riguarderà lavoratori dipendenti, il 24,9% lavoratori somministrati, l’1,4% collaboratori e il 5,9% altri lavoratori non alle dipendenze.

Incertezze sul futuro A incidere sulle previsioni delle imprese restano comunque ancora le difficoltà internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina, senza dimenticare l’aumento dell’inflazione e l'accesso al credito con i nuovi tassi di interesse in salita.

Anche per questi motivi la domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato (pari al 65% delle entrate programmate), seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 22% dei casi e dai contratti di apprendistato con l’7%.



Delle 19.450 entrate previste in Piemonte nel mese di agosto 2022, il 14% è costituito da laureati, il 31% da diplomati, le qualifiche professionali e l’assenza di un titolo specifico pesano rispettivamente il 19% e il 35%



I lavoratori che non si trovano

Resistono comunque quelle categorie di persone che più difficilmente le aziende riescono a inserire all'interno dei propri organici, pur avendone bisogno. Tra i profili più difficili da reperire in regione ci sono muratori (il 78%% è di difficile reperimento), ma anche dirigenti e direttori (si trova difficoltà nel 73% dei casi), farmacisti e biologi (60 figure ricercate con difficoltà nel 73%), estetisti (la difficoltà di reperimento si attesta al 66%), formatori e insegnanti, con 110 figure ricercate nel mese e un grado di difficoltà del 63% e operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici, con una difficoltà di reperimento pari al 63% e circa 800 figure ricercate.