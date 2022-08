Veicolo in fiamme questa mattina sulla tangenziale, all'altezza dell'interscambio di Bruere, uscita per il Frejus, in direzione Milano.

Il conducente illeso, è riuscito a scendere dal veicolo da solo.

L'autostrada è stata chiusa per lo spegnimento dell'auto e si sono creare inevitabili code dato anche l’orario e cantieri già presenti.