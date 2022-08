Inps, ripristinata la pensione per la ex maestra di Balangero che per errore credevano morta

Un caso di omonimia. Alcuni accertamenti. Ed è stata ripristinata la pensione di Maria Cristina Fornelli Bardina, ex insegnante 70enne di Balangero, che ha smesso di lavorare nel 2004, ma che dallo scorso 30 giugno si era vista bloccare l'erogazione della pensione perché ritenuta morta.



Immediata è scattata la protesta, con la richiesta al Comune di Balangero di testimoniare - documenti alla mano - che la signora è invece viva e vegeta. "Ci siamo immediatamente adoperati - dicono dall'Inps - per risolvere il caso, ripristinando già in data 3 agosto la pensione che è già stata messa in pagamento e che sarà ricevuta con valuta 10 agosto, mentre quella di luglio è già stata pagata".