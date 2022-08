Cena in bianco & rosso: anche quest'anno Bardonecchia si mette a tavola scegliendo i colori

Domenica 7 agosto 2022 a partire dalle ore 20.00, il Borgo Vecchio e via Medail ospiteranno la sesta edizione della "Cena in Bianco e Rosso", primo evento del ricco calendario di festeggiamenti organizzati dalla Pro Loco Bardonecchia in collaborazione con Estemporanea e con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale, in onore di Sant’Ippolito, il Patrono del capoluogo, la cui ricorrenza cade quest'anno sabato 13 agosto.

Serata di divertimento e di beneficenza, all’insegna dei colori dello stendardo comunale della Perla delle Alpi, il cui ricavato dell’iscrizioni a offerta minima di € 5.00, comprendente un braccialetto appositamente realizzato per l’evento, sarà interamente devoluto per l’acquisto di una nuova ambulanza in dotazione al Comitato di Bardonecchia della Croce Rossa Italiana.

Occasione per cenare all’aperto, in allegria e in piena sicurezza insieme ad amici, familiari e colleghi, tutti vestiti dei colori bianco e rosso, portando da casa cibo e da bere, con l’impegno ad apparecchiare ed imbandire la propria tavola con oggetti rigorosamente non di plastica, ovviamente bianchi e rossi, di sparecchiare e di portar via tutti i rifiuti a fine serata.

Gran festa allietata dalla filodiffusione attiva lungo tutta la via centrale e dall’ intrattenimento musicale proposto da Estemporanea, la compagnia torinese di Arte, Musica e Teatro e affidato alla Tequila Street Band, gruppo di eclettici e simpatici strumentisti, attivi sin dal pomeriggio, con brani che spaziano dallo swing degli anni ‘50 ai classici della melodia italiana e napoletana, colonne sonore, folk, latin e pop. L'animazione sarà ulteriormente ampliata grazie alla Pro Loco Bardonecchia e ad alcuni trucca bambini e distributori di palloncini, attivi sin dal pomeriggio.

Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla Pro Loco Bardonecchia, indicando il numero di commensali e la zona lungo via Medail in cui si avrebbe piacere venissero posizionate il tavolo e le sedie.