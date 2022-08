Un San Lorenzo speciale al Museo Egizio: anche le mummie vanno in cerca di stelle cadenti

Durante la serata sarà possibile visitare il primo piano del museo che custodisce, oltre a centinaia di reperti unici, anche capolavori come la Tomba di Kha, la Galleria dei Sarcofagi e i tesori del villaggio di Deir el-Medina. Anche la magnifica Galleria dei Re sarà accessibile e sonorizzata, per l’occasione, dalla selezione in vinile di Francesco Lachina B2B Mercury Overdrive. Dall’esclusivo Roof Garden, infine, si potrà ammirare lo spettacolo del cielo stellato di San Lorenzo immersi in un’atmosfera magica.