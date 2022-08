Agli ospedali di Rivoli e Pinerolo il 6 agosto screening per la prevenzione dell'epatite C

Nuova Giornata di prevenzione dell’Epatite C e delle malattie correlate, cirrosi epatica e tumore al fegato, organizzata dall’AslTo3 nell’ambito del piano di screening promosso dal Ministero della Salute.

Sabato 6 agosto sarà possibile effettuare gratuitamente il test per l’Hcv, il virus che può portare la malattia. La Giornata è rivolta a tutti i nati fra il 1969 e il 1989, residenti sul territorio dell’Aslto3.

Sarà possibile accedere al test, senza necessità di prenotazione né di ricetta medica, presentando solo la tessera sanitaria, nelle seguenti sedi e orari:

Ospedale di Rivoli , via Rivalta 29 – ingresso principale – in orario 8.30 – 11.30

Ospedale Agnelli di Pinerolo , via Brigata Cagliari 39 – ingresso principale - in orario 8.30 – 11.30



Il test consiste in un semplice prelievo di sangue capillare dalla punta di un dito, con esito immediato. In caso di positività, verrà eseguito un prelievo di sangue per la conferma della presenza del virus (HCV-RNA). Se questa è confermata, verrà prenotata una visita presso uno specialista per l’avvio del percorso di cura.

Tutti questi passaggi sono gratuiti e non necessitano di prescrizione medica.