Passante ferroviario, la fine dei lavori slitta: da corso Venezia alla Torino-Caselle entro ottobre [FOTO]

Bisognerà avere ancora pazienza per vedere completato il passante ferroviario compreso tra via Breglio e corso Grosseto , in direzione del raccordo autostradale Torino-Caselle. Nonostante l’annuncio di fine lavori entro giugno infatti, il cantiere è ancora in corso.

“Non termineremo prima di fine settembre. Forse inizio ottobre” spigano dal cantiere. Per i torinesi, un’altra estate d’attesa quindi. E non solo: se la sistemazione in superficie dovesse incappare in qualche imprevisto, il termine di lavori potrebbe slittare ancora. Conti alla mano, tra ritardi e problemi di approvvigionamento dei materiali unito al caro materie prime, è lecito aspettarsi comunque che il passante che collegherà corso Venezia alla superstrada verso Caselle possa essere pronto entro la fine dell’anno.