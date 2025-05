Lavori in corso a Grugliasco: iniziato il ripristino del ponticello pedonale del bastione del borgo

A Grugliasco sono stati consegnati il 19 maggio i lavori per il ripristino del ponte pedonale del bastione del borgo e la sostituzione della struttura del pergolato. Le attività inizieranno dall'allestimento di cantiere nell'area in prossimità del ponticello pedonale.

A partire da martedì 20 maggio, cominciano i lavori di smontaggio del ponticello esistente, per il quale sarà necessario, per questioni di sicurezza, vietare totalmente la circolazione pedonale e veicolare sotto e in prossimità della struttura da sostituire. L'interruzione dovrebbe durare per tutta la settimana, salvo avverse condizioni meteo che rallentino le operazioni di smontaggio, per la parte sottostante il ponticello, mentre nella restante parte dell'area di cantiere il divieto persisterà per tutta la durata dei lavori. In allegato il layout di cantiere.

In contemporanea cominceranno anche i lavori di sostituzione delle parti danneggiate del pergolato lungo l'area pedonale del Borgo.