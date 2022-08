Un tavolo di lavoro per far rete tra i tredici musei della Circoscrizione 8

Un tavolo di coordinamento tra musei della Circoscrizione 8. Un modo per fare rete, organizzare eventi e iniziative, collaborando per avere sempre maggiore visibilità. E' il contenuto della delibera approvata ieri in Commissione cultura della 8 e che ora dovrà passare a settembre in Consiglio.

A essere coinvolti sono i tredici musei localizzati nei quartieri della 8: il Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi; Villa della Regina; l’Orto Botanico; il Museo di Anatomia Umana Luigi Rolando; Il Museo della frutta Francesco Varnier Valletti; il Museo di Antropologia Cesare Lombroso; il Museo di Antropologia ed Etnografia; Borgo e Rocca Medievale; PAV – Parco d’arte vivente; Museo Carpano; Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli; Museo Nazionale dell’Automobile – Carlo Biscaretti di Ruffia; Ecomuseo della Circoscrizione.

Soddisfatto il coordinatore Enrico Foietta che ha presentato il documento: "Un provvedimento cui sono molto legato. Credo che questo tavolo di lavoro potrà essere uno strumento utile per i musei e per le istituzioni per divulgare meglio le iniziative, crearne di nuove e partecipare in modo concertato a bandi e richieste di fondi. Ringrazio i direttori e curatori che hanno supportato e sposato con entusiasmo questo progetto. Accogliamo inoltre positivamente come giunta le proposte pervenute da tutti i consiglieri nella discussione in modo da poter approvare insieme il provvedimento a settembre".