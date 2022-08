Morte di Gianni Reinetti, Lo Russo: "Lui e Franco hanno mostrato che l'amore è per tutti, senza differenze"

"Hanno dimostrato che l’amore è amore, per tutti, senza differenze. Nella loro vita insieme, fatta di quotidianità come ogni famiglia, sono stati un esempio per molti. Ci sono momenti nella società che rappresentano un traguardo, Gianni e Franco lo hanno fatto. Ciao Gianni". Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a commento della notizia della morte di Gianni Reinetti [LEGGI QUI], che con Franco formò la prima coppia a unirsi civilmente nel capoluogo piemontese.

Un ricordo è stato condiviso anche dall'ex sindaca Chiara Appendino, cioè colei che li aveva sposati. Ecco il suo pensiero sempre su Twitter: "Buon viaggio Gianni, abbraccia forte Franco da parte mia", ha scritto.