Carceri, aggredito un agente alle Vallette. I sindacati: "Ormai siamo allo sbando"

Un detenuto del carcere torinese delle Vallette ha sferrato una testata a un agente di polizia penitenziaria. A denunciarlo, in una nota congiunta, le organizzazioni sindacali Osapp, Uiipa, Sinappe e Fns-Clsl. Il poliziotto è stato accompagnato al pronto soccorso del Maria Vittoria, dove è stato medicato è dimesso con 7 giorni di prognosi per trauma cranico. L'autore del gesto è un detenuto italiano del reparto riservato dei cosiddetti "sex offender", che ha aggredito il poliziotto senza alcun motivo nel corso della chiusura delle celle in vista della distribuzione del vitto serale.

Le organizzazioni sindacali nei giorni scorsi avevano incontrato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e avevano chiesto di incontrare anche il Prefetto e il sindaco della Città di Torino. "Lavorare nell'Istituto Penitenziario è diventato un vero e proprio inferno", spiegano. "I lavoratori sono preoccupati, costantemente presi di mira dalla popolazione detenuta con continue aggressioni quasi quotidiane. I Poliziotti sono abbandonati a loro stessi perché l'amministrazione penitenziaria non emana alcuna direttiva o disposizione che stabiliscano modalità concrete di intervento, mancano mezzi ed equipaggiamento per prevenire e impedire atti di violenza e preservare l'incolumità del personale. Le OO.SS. ricordano che l'amministrazione è tenuta a tutelare, per obbligo giuridico, l’integrità psicofisica dei propri agenti e la sicurezza delle sezioni e dell’istituto. Non si aspetti che il carcere sia preso in ostaggio dai detenuti. Le OO.SS. chiedono la tutela della propria incolumità personale e con urgenza chiedono la dotazione di Taser e spray al peperoncino".