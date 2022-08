Lungo Dora “sommersi” da bottiglie di vetro e lattine: “Fino a 25 sacchi al giorno”

“Ogni giorno raccogliamo fino a 25 sacchi di bottiglie di vetro e lattine”: è questa la situazione lamentata dagli operatori impegnati quotidianamente nella pulizia dei marciapiedi e delle sponde della Dora tra Aurora e il Balon.

Sponde della Dora “sommerse” da vetro e lattine

A essere maggiormente “sommersi” sono i tratti di lungo Dora Napoli, lungo Dora Agrigento, lungo Dora Firenze e lungo Dora Savona compresi tra via Cigna e via Bologna, abitualmente frequentati a tutte le ore del giorno e della notte da tossicodipendenti e consumatori abituali di alcolici.

Ad aggravare le cose è scarsa presenza di cestini, che potrebbero alleviare almeno in parte l'abbandono sconsiderato di rifiuti e il rischio che finiscano in un fiume già messo a dura prova dai cambiamenti climatici e dalla siccità: “Nelle giornate meno dure - affermano gli addetti – non scendiamo mai sotto i 10-15 sacchi”.