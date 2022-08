Domino’s Pizza Inc. lascia l’Italia. Con le ultime 29 filiali chiuse in soli sette anni dal suo arrivo nello Stivale, l’azienda di pizza americana chiude i battenti.

Addio quindi anche alle sedi di via dei Cacciatori a Nichelino, via Cigna, via capelli e corso Racconigi a Torino.

L’azienda ha dovuto fare fronte al Covid, ma non solo. La concorrenza delle altre pizzerie italiane non ha permesso all’azienda americana di poter porre le basi stabili nel nostro Paese da quando è arrivata nel 2015.