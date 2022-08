E' morto a 89 anni Andrea Galasso, l'avvocato che visse dalle Brigate Rosse a Calciopoli, fino all'eredità Agnelli

E' morto questa mattina a 89 anni, presso l'ospedale Gradenigo dove era ricoverato da 18 giorni dopo essere stato contagiato dal Covid, l'avvocato Andrea Galasso, uno dei professionisti più noti e apprezzati, presso il foro torinese. Per lui, anche una parentesi politica: fu parlamentare del Movimento Sociale e poi consigliere comunale e assessore a Torino.



Iscritto dal 1959 all'albo, era sposato con Nicla e lascia i figli Paola e Michele, che da tempo ha raccolto il testimone dal padre e svolge la stessa professione nello studio di famiglia. In tempi recenti aveva ricevuto la medaglia per i 50 anni di attività, una carriera scandita da eventi che hanno segnato anche la storia di Torino e dell'Italia. Fu parte civile di un gruppo di sindacalisti in occasione di un processo alle Brigate Rosse e nel 1977 due giovani fecero irruzione nel suo studio, pistola alla mano, lanciando anche una molotov.



Nel decennio successivo fu impegnato nel processo ribattezzato "Tangenti Rosse" e negli anni Novanta nel processo legati ai bilanci della Fiat. Ma non è stato l'unico legame con la famiglia Agnelli: fu avvocato difensore di Antonio Giraudo (ex amministratore delegato della Juventus) durante Calciopoli e durante il processo per le plusvalenze. Difese Margherita Agnelli nell'ambito delle discussioni sull'eredità del padre Gianni.