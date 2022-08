Furti e danni al Circolo degli Alpini di Torino Nord. Petrarulo: "Il sindaco Lo Russo venga a visitare Barriera di Milano"

Furto in piazza Bottesini 20, nella notte tra ieri e oggi, quando ignoti sono entrati all'interno del circolo degli Alpini di Torino nord e hanno asportato delle attrezzature e delle bottiglie di whisky, insieme ad altri liquori, spaccando le porte di ingresso. Sono quindi scappati, disturbati dall'allarme, ma lasciando cocci di vetro e altri segni di danno.



Un evento che viene rilanciato, non senza polemiche, dal consigliere comunale di Forza Italia, Raffaele Petrarulo, che ancora una volta chiama in causa il sindaco, Stefano Lo Russo. "Sindaco, il mio numero lo ha: attendo una sua chiamata per effettuare un "tour non turistico" in Barriera di Milano. Ormai il limite è sorpassato da mesi: il sindaco deve intervenire, l'ho invitato più volte a chiamarmi, per fare un sopralluogo. Quando vuole, dove vuole, soprattutto in orario serale, perché la vita dei residenti è a rischio e l'insicurezza ormai è quotidiana".