Meteo: continua l'estate, ma il caldo non sarà più con temperature da record

Ancora instabilità con temporali a sancire la prima rottura stagionale di questa predominanza infinita con termometro sopra soglia. Continuerà insomma una estate più simile ai canoni stagionali del passato.

Da metà settimana il probabile abbassamento del flusso atlantico garantirà condizioni più stabili e temperature non troppo elevate, anche se temporali saranno ancora possibili fino a mercoledì.

A Torino quindi avremo questa situazione. Oggi cielo soleggiato, domenica qualche nube. Valori massimi tra 28 e 32 °C, minime tra 18 e 22° in pianura, in aumento da domani. Venti moderati da Nord Est in pianura tranne colpi di vento nelle celle temporalesche attive.

Lunedì 15 agosto annuvolamenti irregolari, termometro a 31°C termometro estivo con l'incognita dei temporali serali.

PARTECIPA ALLA : 1° DATAMETEO EDUCATIONAL SUMMER SCHOOL "DATI ED APP PER OUTDOOR METEO"

27 e 28 AGOSTO 2022 - BUSCA (CN)

Due giorni per vivere la meteorologia

Corso con ore formative approvate per insegnanti

htts://datameteo.education

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Torino

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino

Previsioni stagionali

www.datameteo.com/meteo/634-Stagionali_settembre_2022.html