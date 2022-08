Chivasso in festa, Khaby Lame è diventato ufficialmente cittadino italiano

Il personaggio più seguito al mondo su TikTok è diventato finalmente e ufficialmente cittadino italiano. Nella mattina di oggi, mercoledì 17 agosto, nella sua Chivasso Khaby Lame ha prestato giuramento alla Repubblica, alla presenza degli assessori Chiara Casalino e Fabrizio Debernardi, del Presidente del Consiglio Comunale Alfonso Perfetto e del consigliere Domenico Barengo.

Il successo esploso durante la pandemia

22 anni, nato a Dakar e arrivato in Italia quando aveva un anno, Khabi Lame è diventato famoso col social network, raggiungendo una popolarità tale da essere chiamato come giurato nella sezione dedicata ai tiktoker al festival di Cannes. Una popolarità esplosa due anni e mezzo fa, all'inizio della pandemia, quando i suoi video sui social hanno iniziato a furoreggiare, facendolo diventare rapidamente una celebrità mondiale, soprattutto tra i più giovani.

"Mi sentivo italiano già prima"

"Sono molto orgoglioso di essere diventato cittadino italiano. Non è che sia cambiato molto, in verità, mi sentivo italiano anche prima di firmare e del giuramento, ma adesso sento una grande responsabilità: non sono solo parole al vento", ha detto Khaby Lame, subito dopo la cerimonia.

La popolarità, però, non gli ha fatto dimenticare i momenti difficili e le umili origini: "Io vengo dalle case popolari di via Togliatti, dove nessuno aveva niente, ma io e gli altri ragazzi nel nostro nulla avevamo sempre il sorriso e ci divertivamo anche con poco. Oggi tutto è cambiato, mi devo ancora abituare a questo nuovo mondo, lo sto imparando a conoscere piano piano".